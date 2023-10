Le gouvernement fédéral américain désignera une journée du kimchi

Le gouvernement fédéral des Etats-Unis devrait désigner le 22 novembre comme la « journée du kimchi ». Le Museum of Korean American Heritage (MoKAH) a fait savoir mercredi que le Comité de surveillance et de responsabilité avait décidé d’adopter un projet de résolution visant à célébrer cette journée, durant une séance plénière, prévue le 6 décembre.Le texte avait été proposé par Young Kim, élue d’origine sud-coréenne du Parti républicain, et treize autres députés de son camp et du Parti démocrate. Il sera adopté sans vote, et la femme politique fera un exposé sur le sujet lors de la réunion.Le document présente le kimchi comme un aliment traditionnel coréen, riche en nutriments, dont de bonnes bactéries lactiques et diverses vitamines. Il indique aussi que ce produit est aimé par de nombreux consommateurs américains ces jours-ci. Rappelons que certains Etats américains, notamment la Californie, la Virginie et New York, célèbrent déjà chaque année leur journée du kimchi.