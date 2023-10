Séisme de magnitude 3,4 à Gongju

Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 3,4 s’est produit, hier soir à 21h46, à 12km au sud-ouest de Gongju, dans la province de Chungcheong du Sud.L’intensité des secousses a atteint 5. A ce niveau, la plupart des habitants ont pu ressentir des vibrations, et les tremblements pouvaient même casser des récipients et des fenêtres. Plusieurs appels ont été enregistrés non seulement dans la province en question mais aussi dans d’autres régions voisines. Un ébranlement, suffisamment puissant pour secouer des voitures stationnées, a été, par exemple, détecté à Daejeon et dans la province de Jeolla du Nord, à 40km au sud-est de Gongju. Aucun dégât humain et matériel n’a été toutefois signalé jusqu’à présent.Il s’agit du cinquième séisme le plus fort parmi les 87 tremblements de terre de magnitude supérieure à 2 détectés cette année dans la péninsule et sa zone maritime.