Le climat des affaires atteint son pire niveau en 8 mois

Le moral des entreprises a atteint son plus faible niveau en huit mois en octobre, dans un contexte d’incertitudes économiques persistantes.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) pour ce mois a trébuché de trois points en glissement mensuel, à 70. A noter qu’un chiffre sous la barre des 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Le secteur manufacturier a grimpé d’un point, à 69, alors que celui non manufacturier a chuté de six points, à 71. Un responsable de la banque centrale a expliqué que la forte diminution dans le domaine non manufacturier était notamment imputable à la baisse de la demande des détaillants et des grossistes ainsi que dans l’industrie des services.