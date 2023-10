Croissance économique : +0,6 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne s’est redressée de 0,6 % au troisième trimestre, en glissement trimestriel. Selon la Banque de Corée (BOK), le produit intérieur brut (PIB) réel a grimpé pour le troisième trimestre de suite après avoir connu une baisse au quatrième de l’année dernière.Or, pour le moment, il n’est pas sûr que l’activité atteigne l’objectif annuel du gouvernement de 1,4 %. La banque centrale sud-coréenne estime que pour y parvenir, il faudrait réaliser une progression de 0,7 % entre octobre et décembre.Par catégorie, le taux de consommation privée a crû de 0,3 % notamment dans le secteur des services. Celui des exportations a observé une hausse de 3,5 % grâce aux semi-conducteurs et aux équipements mécaniques. Quant aux importations, elles se sont accrues de 2,6 % principalement dans les produits pétroliers.La consommation du gouvernement et les investissements dans la construction ont augmenté de 0,1 et de 2,2 % respectivement. Cependant, les placements financiers dans les équipements dans les installations ont reculé de 2,7 %.Par activité économique, l’industrie manufacturière ainsi que l'agriculture, la sylviculture et la pêche ont enregistré une embellie de 1,3 et de 1 % respectivement, tandis que les services liés à l’électricité, le gaz et l’eau sont tombés de 1,4 %.A en croire Shin Seung-chul, directeur général des statistiques économiques de la BOK, l’activité économique devrait connaître un bond avec la reprise des exportations dans le secteur des TIC. Toutefois, selon lui, l’incertitude a grandi à cause du conflit militaire entre Israël et le Hamas et les taux directeurs américains élevés.