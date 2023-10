Un séisme de magnitude 3,4 secoue Gongju

Photo : KBS News

La terre a tremblé, hier soir, à Gongju. Un séisme de magnitude 3,4 s’est produit, à 21h46, à 12km au sud-ouest de cette ville historique située dans la province de Chungcheong du Sud, dans le centre du territoire.L’intensité des secousses a atteint 5. A ce niveau, on peut ressentir des vibrations et des secousses peuvent même casser des récipients et des fenêtres. C’était le cas. Quelque 380 appels ont été enregistrés non seulement à Gongju mais aussi dans les régions avoisinantes.Voici quelques témoignages. Lee Chang-woo qui habite à Buyeo, située dans la même province, a déclaré qu’au moment du séisme, il avait eu l’impression qu’une collision entre des voitures s’était produite. C’était comme un coup de tonnerre. Une autre personne du nom de Lee également mais qui réside à Daejeon, à 40km de Gongju, a pour sa part senti sa maison bouger de gauche à droite.Aucun dégât humain et matériel n’a été toutefois signalé jusqu’à présent. Mais le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité reste sur le qui-vive afin de prévenir, par exemple, des répliques sismiques.Notons que le tremblement de terre d’hier est le cinquième plus fort parmi les 87 cas de séismes de magnitude supérieure à 2 détectés cette année dans la péninsule et sa zone maritime.