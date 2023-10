Trafic d’armes Pyongyang-Moscou : Séoul, Washington et Tokyo publient un communiqué conjoint

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo ont publié ce matin un communiqué commun afin de dénoncer les transferts d’armes entre Pyongyang et Moscou.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et ses homologues américain et japonaise ont déclaré qu’ils s’opposaient fermement aux transactions d’armes entre la Corée du Nord et la Russie. S’inquiétant pour la sécurité internationale et la non-prolifération nucléaire, Park Jin, Antony Blinken et Yoko Kamikawa ont incité les deux pays à respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon les trois hauts diplomates, cette livraison d’armes augmentera les pertes humaines dans la guerre d’agression de Moscou. Et ce, alors qu’ils défendent le statut d’Etat souverain de l’Ukraine et les efforts de cette dernière afin de faire face aux offensives russes.Les trois chefs de la diplomatie ont précisé que le régime de Kim Jong-un tentait de bénéficier d’un coup de main du Kremlin en contrepartie de son soutien. Ils ont aussi déclaré surveiller de près toutes les ressources que la Russie achemine à son allié pour atteindre son objectif militaire.Enfin, les ministres ont également affiché leur préoccupation sur la possibilité de transfert de technologies liées aux armes de destruction massive, aux missiles balistiques ou encore aux armes conventionnelles au royaume ermite. Ils craignent que cette action menace la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, voire de la région.