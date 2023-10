Météo : temps pluvieux sur une grande partie du pays

Photo : YONHAP News

Des averses touchent depuis cet après-midi de nombreuses régions du pays du Matin clair. Après une matinée assez couverte dans le nord et ensoleillée dans le sud, le temps s’est dégradé sur 75 % du territoire.Météo-Corée prévoit des précipitations dans le nord, les régions centrales et la province de Jeolla. 5 à 40 mm sont attendus dans l’est du Gyeonggi, le Gangwon et le nord du Cuncheong du Nord. A Séoul, dans le centre-ouest et dans le Jeolla du Nord, 5 à 20mm devraient tombés. Du tonnerre, des éclairs, voire même de la grêle pourraient accompagner ces averses.Du côté des températures, une légère hausse a été ressentie ce matin. Plusieurs villes, dont Séoul, Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju, étaient à plus de 15°C. Plus tard dans la journée, le mercure a affiché des valeurs similaires aux jours précédents, entre 21 et 24°C.Par ailleurs, les poussières fines sont de retour ce jeudi en Corée du Sud, une première pour cet automne. La concentration de particules a été mauvaise dans la moitié nord. Météo-Corée a également averti la population qu’un smog en provenance de Chine devrait arriver dans la nuit.