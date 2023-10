Photo : YONHAP News

Quatre nouveaux cas de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés cet après-midi dans des fermes bovines. Une est située à Hoengseong dans la province de Gangwon, et les autres dans la province de Gyeonggi, à savoir deux à Yeoncheon et une à Gimpo.Le nombre d’élevages touchés s’élève désormais à 42 dans 14 communes ou villes. Cinq cas signalés sont toujours dans l’attente des résultats de l’examen de dépistage.Le gouvernement mise sur la vaccination et les mesures de prévention pour éradiquer cette maladie de peau animale. Il compte injecter le vaccin aux bovins des fermes situées dans un rayon de 10 km autour des foyers infectés, cinq jours après l’apparition de l’épidémie.