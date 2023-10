L'armée israélienne avance que le Hamas a des armes nord-coréennes et iraniennes

Photo : YONHAP News

Le Hamas serait en possession d'armes fabriquées en Corée du Nord et en Iran. C'est ce qu'a avancé hier dans un communiqué l'armée israélienne.Tsahal a exposé ce jour-là des armes utilisées par le mouvement islamiste palestinien, notamment des mines, des lance-roquettes portables RPG et des drones artisanaux. Il a expliqué que, parmi ces équipements, des lance-grenades nord-coréens et des lanceurs de mortiers iraniens étaient présents.Selon un responsable de l'armée d’Israël, 10 % de l'arsenal utilisé par le Hamas est d'origine iranienne, 10 % nord-coréenne, et le reste est fabriqué dans la bande de Gaza.Pour rappel, le conflit a éclaté le 7 octobre suite à une attaque surprise du Hamas sur Israël. Après avoir éliminé les combattants qui se sont infiltrés sur son territoire, Tsahal continue de bombarder la bande de Gaza, tout en se préparant à une opération terrestre pour déraciner le groupe armé palestinien.