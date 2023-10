Seventeen va prononcer un discours au siège de l'Unesco à Paris

Photo : YONHAP News

Seventeen deviendra le premier groupe de k-pop à prononcer un discours et à se produire au siège de l'Unesco basé à Paris, en France. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Pledis Entertainment.Selon l’agence du boys-band, les treize membres monteront, le 14 novembre, à la tribune du 13e « Forum des jeunes de l'Unesco ». Lors d’une session spéciale, ils prononceront un discours et donneront un concert pendant environ une heure.Le « Forum des jeunes de l'Unesco » est un événement organisé tous les deux ans, en marge de la Conférence générale de l'Unesco. A travers ce colloque, les représentants de la jeunesse de plusieurs pays partagent leurs opinions et expériences par rapport aux problèmes auxquels est confrontée la jeune génération et cherchent ainsi ensemble des solutions.C’est une première qu'un artiste ou groupe sud-coréen se voit attribuer une session entière lors d'un événement de ce niveau au sein de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Son label a déclaré que cela signifiait que Seventeen s'était imposé comme une icône représentant la jeunesse, au-delà des communautés de fans de la musique populaire coréenne.Les treize garçons prévoient de transmettre un message selon lequel la solidarité et l'éducation changent l'avenir de la jeunesse et de la planète. Ils vont également proposer, sur la base de leurs expériences personnelles, le rôle que les jeunes peuvent jouer pour le développement durable.