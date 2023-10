Park Jin examine les mesures de protection des ressortissants sud-coréens à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a présidé hier une réunion liée aux affrontements armés entre Israël et le Hamas. Il a évalué la situation régionale selon les changements dans l'Etat hébreu, échangé diverses opinions et examiné les mesures de protection des ressortissants sud-coréens à l’étranger.Park Jin a demandé une surveillance étroite de la situation au Moyen-Orient, et a également insisté sur une collaboration resserrée entre son ministère et les ambassades pour garantir la sécurité des sud-Coréens présents sur place et compléter les mesures de protection pour ces derniers avec la plus grande rigueur.Etaient présents à cette réunion, des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, dont le deuxième vice-ministre Oh Young-ju, ainsi que l'ambassadeur de Corée en Israël et des chefs de mission diplomatique des pays voisins, dont le Liban, l’Egypte et la Jordanie.Lors de son apparition sur la chaîne Yonhap News TV, Park a fait savoir que quelque 450 sud-Coréens étaient toujours en Israël dont la plupart se trouvent dans des zones relativement sûres telles que Tel-Aviv et Jérusalem. Il a ajouté que les missions diplomatiques locales vérifiaient leur sécurité 24h sur 24.