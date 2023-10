Météo : le mois d’octobre va se terminer sous le soleil

Photo : YONHAP News

La fin de semaine et du mois d’octobre vont être assez claires. Un temps assez dégagé pour les prochains jours attend les habitants du pays du Matin clair.Ce vendredi, le ciel va alterner entre voile nuageux et soleil. Gris mais lumineux ce matin, il devrait être un peu plus couvert dans l’après-midi, surtout dans les régions centrales. Des averses sont attendues dans l’est, principalement dans la province de Gangwon et sur la côte du Gyeongsang. Seuls le sud-ouest et l’île méridionale de Jeju devraient être ensoleillés toute la journée.Les températures à l'aube ont été assez disparates aujourd’hui. Séoul a tourné autour de 8°C, Daejeon 9°C, et Daegu 12°C, entre autres. Certaines villes affichaient déjà des valeurs élevées pour la saison. C’est le cas de Gangneung (14°C), Busan (15°C) ou encore Jeju (16°C). Cependant, le thermomètre est rapidement monté en flèche. A 11h, il affichait déjà des valeurs supérieures à 15°C dans de nombreuses villes, notamment dans la capitale. Il va continuer à grimper au fil de la journée pour atteindre les 20°C, la moyenne nationale du jour.Ce week-end, le temps sera particulièrement radieux d’après Météo-Corée. Quelques nuages par-ci par-là, principalement dans le sud, feront toutefois leur apparition. Les températures seront, pour leur part, identiques à vendredi, aux alentours de 20°C. Le soleil devrait briller dans le ciel de la Corée du Sud jusqu’à la fin du mois.