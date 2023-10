1er anniversaire du drame d’Itaewon : Yoon Suk-yeol ne devrait pas assister à la cérémonie commémorative

Photo : YONHAP News

Le président de la République ne devrait pas participer à la cérémonie commémorative du triste premier anniversaire du drame d’Itaewon, qui se tiendra le 29 octobre sur la place de Séoul.Selon plusieurs responsables du Bureau présidentiel de Yongsan, la présence du chef de l’Etat a été envisagée de manière positive, considérant cet événement comme un moment d’hommage organisé par les familles des victimes. Cependant, il a été confirmé que celui-ci est co-organisé par le Minjoo, la première force de l’opposition, et des associations civiles. Ils ont ainsi estimé qu’il revêtait plutôt un caractère de rassemblement politique contre le gouvernement.Plus tard, l’association des familles des victimes du drame a de nouveau demandé la participation du numéro un, en précisant qu’elle avait décidé d’exclure des organisateurs les quatre partis de l’opposition. Cependant, selon les mêmes sources, étant donné que cet événement a été préparé depuis longtemps avec les formations de l’opposition, il n’y aura pas de grand changement et la non-participation de Yoon ne devrait pas non plus modifier les plans. Il est également prévu que les conseillers présidentiels qui avaient envisagé d’y participer aux côtés du dirigeant n'y assisteront pas non plus.Par ailleurs, des doutes subsistent toujours concernant la publication ou non d’un message d’hommage du chef de l’Etat.