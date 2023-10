1er anniversaire du drame d’Itaewon : la majorité et l’opposition s'opposent sur la participation de Yoon

Photo : KBS News

La cérémonie commémorative du triste premier anniversaire du drame d’Itaewon se tiendra dimanche sur la place de l'Hôtel de Ville de Séoul. La majorité et l’opposition sont divisées sur la participation du président de la République.Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, a demandé à Yoon Suk-yeol d’être présent à ce jour pour s’excuser auprès des familles des victimes sur le fait que le gouvernement n’a pas assumé la sécurité du peuple et protégé leur vie. Il a également réfuté l’argument du Bureau présidentiel de Yongsan selon lequel cette manifestation est organisée par quatre formations de l’opposition et revêt d’un fort caractère politique. Selon lui, si le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le chef de l’Etat y assistent, personne ne considèrera ce rassemblement comme politiquement biaisé.Le PPP a, pour sa part, proposé de se retrouver plutôt à l’Assemblée nationale en déclarant que les mesures de prévention contre les désastres doivent totalement évoluer. Le mouvement au pouvoir a ainsi appelé à adopter le projet de loi concernant les obligations de gestion de la sécurité des festivals régionaux qui se déroulent sans organisateur. De plus, il a expliqué qu’il n’avait pas encore décidé si sa direction prendrait part à la cérémonie. Son comité de réforme doit en discuter aujourd’hui.