Séoul ne tolérera pas les transferts des technologies balistiques de Moscou à Pyongyang

Photo : KBS News

La Corée du Sud a averti la Russie qu’elle ne resterait pas les bras croisés si cette dernière transférait des technologies balistiques à son allié nord-coréen. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le chef de la diplomatie sud-coréenne lors de l’audit de la commission parlementaires des Affaires étrangères et de la Réunification. Les questions portaient sur les discussions entre l’ambassade de Corée du Sud en Russie et le ministère russe des Affaires étrangères, tenues après le sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un le mois dernier.Selon Park Jin, les deux présidents se sont entretenus sur l’amélioration des relations bilatérales, sans évoquer précisément la coopération militaire. Il a ajouté que les autorités sud-coréennes avaient tout de même demandé à Moscou s'il comptait fournir à Pyongyang les technologies ou les armes qu’il réclame. A propos des livraisons d’armes nord-coréennes à la Russie, il a indiqué rester attentif.Au sujet de la Chine et des rapatriements forcés de transfuges nord-coréens, le ministre Park a indiqué avoir dit à son homologue chinois Wang Yi de ne pas procéder ainsi. Selon lui, les relations avec l’empire du Milieu sont importantes, mais ce sujet est relatif aux droits de l’Homme. Il a alors rappelé que les réfugiés nord-coréens doivent pouvoir aller où ils souhaitent, avant d’inciter Pékin à y jouer un rôle constructif.