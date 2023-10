Fukushima : Séoul va analyser la radioactivité de la mer après le 2e rejet

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen va mener un contrôle de la radioactivité dans les eaux internationales du nord-ouest du Pacifique après la deuxième phase du déversement des eaux usées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon.Selon le vice-ministre des Océans et de la Pêche, le bateau d’enquête doit partir aujourd’hui afin de prélever des échantillons le 4 novembre. Le test sera réalisé dans une zone maritime située entre 500 et 1 000 km à l’est de la centrale en question. Cet emplacement n’est pas anodin. En effet, il s’agit du lieu où les eaux contaminées arriveront un mois après leur rejet d’après la simulation de l’Institut de recherche des sciences et des technologies océaniques (Kiost) et celui de recherche sur l’énergie atomique (Kaeri).Park Sung-hoon a expliqué que les opérations risquaient d’être difficiles en raison de l’incertitude météorologique élevée en octobre et en novembre, précisant que la sécurité de l’équipage sera la priorité.Le mois dernier, Séoul avait déjà effectué des analyses dans la même zone. Le ministre des Océans et de la Pêche Cho Seung-hwan avait alors déclaré qu’aucun changement significatif n’avait été observé entre l’avant et l’après déversement.