Halloween : renforcement des mesures de sécurité

Photo : KBS News

Le gouvernement et les collectivités locales sont à pied d’œuvre pour prévenir les accidents liés aux mouvements de foule pendant les festivités d’Halloween entre aujourd'hui et le 1er novembre. Ils comptent collaborer avec la police et les pompiers afin d’éviter un nouveau drame.La municipalité de Séoul mènera des contrôles renforcés dans 16 quartiers animés dont Itaewon, Hongdae et à proximité de la station de métro Gangnam. Elle utilisera le système basé sur l’intelligence artificielle qui alerte sur les risques de bousculade en s’appuyant sur les caméras de surveillance.Quant à la province de Gyeonggi, elle va envoyer des SMS d’urgence aux citoyens si un potentiel mouvement de foule est détecté.Pour l’arrondissement de Busanjin à Busan, les fonctionnaires seront d’astreinte pendant trois jours à partir d’aujourd’hui et surveilleront notamment la rue de la jeunesse du quartier de Seomyeon.Enfin, la ville de Gwangju prévoit de renforcer les patrouilles sur place et partager la situation en temps réel avec les policiers et les pompiers.