Photo : YONHAP News

Alternant le bon et le mauvais depuis quelques séances, la Bourse de Séoul finit au moins la semaine dans le vert. Le Kospi, son indice de référence, augmente de 0,16 % et termine le dernier vendredi d'octobre à 2 302,81 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, grimpe, quant à lui, de 0,62 % et clôture la journée à 748,49 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 431,14 wons (-2,04 wons) et le dollar américain 1 355,50 wons (-4 wons).