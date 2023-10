1er anniversaire du drame d’Itaewon : Yoon Suk-yeol s'engage à assurer la sécurité de ses concitoyens

Photo : KBS News

A l'occasion du triste premier anniversaire du drame d'Itaewon, le président de la République a exprimé hier ses sincères condoléances aux familles des victimes de la bousculade mortelle survenue lors des festivités d'Halloween 2022.Lors du culte commémoratif célébré à l'église protestante de Youngam située à Séoul, Yoon Suk-yeol a expliqué qu'il y a un an, jour pour jour, il avait vécu la plus grande tristesse de sa vie. Avant d'ajouter qu'il se sentait responsable de rendre le pays meilleur et plus sécurisé pour ne pas oublier les personnes décédées ce jour-là.Le chef de l’Etat a d'ailleurs annoncé que son gouvernement n'avait épargné et n'épargnera aucun effort pour bâtir un pays plus sûr.Pour rappel, l'association des familles des victimes de la tragédie avait demandé, en vain, au président Yoon d'assister à la cérémonie commémorative qu'elle organisait le même jour à la place de l'Hôtel de Ville de Séoul.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, son locataire a appelé ce temple protestant à célébrer un culte commémoratif, pour y assister avec quelques-uns de ses conseillers. Il a précisé qu'il n'y aurait pas un lieu en particulier pour rendre hommage aux victimes et que le plus important était que ces drames ne se reproduisent plus.Interrogée à propos des excuses officielles à formuler par le numéro un, exigées par les familles endeuillées, la présidence s'est contentée de répondre que le chef de l'Etat les avait déjà présentées à quatre reprises. Elle n'a pas donné non plus une réponse positive concernant la possible rencontre entre Yoon Suk-yeol et ces familles.