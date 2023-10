1er anniversaire du drame d’Itaewon : une cérémonie commémorative civile tenue à la place de Séoul

Photo : YONHAP News

Dimanche, c’était le triste premier anniversaire du drame d'Itaewon, qui a coûté la vie à 159 personnes. Une cérémonie commémorative a été organisée ce jour-là sur la place de Séoul en plein cœur de la capitale.Beaucoup de citoyens y ont participé pour rendre hommage aux victimes et consoler leurs familles, qui ont demandé de ne pas oublier cette tragédie et de faire la lumière sur ses causes et identifier les responsables.Lee Jeong-min, le directeur exécutif de l'Association des familles des victimes du drame, a ainsi déclaré que se souvenir de ce drame et une commémoration collective pourraient contribuer à la prévention d'une nouvelle catastrophe de ce genre.Les familles des victimes du naufrage meurtrier du ferry Sewol ont également assisté à ce moment de recueillement. Kim Jong-ki, le directeur de l'Association des familles des victimes du drame de Sewol, lors duquel 304 personnes ont péri en 2014, a adressé un message d'hommage, invitant les familles endeuillées à avoir de l'espoir et du courage en pensant aux âmes parties trop tôt.Tous les citoyens présents à la cérémonie se sont engagés à ne jamais oublier les victimes, avant de demander de rendre le pays plus sûr. Les proches des défunts ont pour leur part appelé le milieu politique à adopter la loi spéciale relative à la tragédie d'Itaewon.