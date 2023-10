Photo : YONHAP News

Les Jeux para-asiatiques de Hangzhou se sont terminés samedi par la traditionnelle cérémonie de clôture, organisée au centre olympique de Hangzhou en Chine.Le pongiste Kim Young-gun, médaillé d’argent en simple hommes et désigné porte-drapeau, a mené la délégation sud-coréenne lors de ces festivités. Il a exprimé son honneur d’être le capitaine des guerriers de Taegeuk et sa fierté envers tous ses compatriotes.La Corée du Sud a en effet rempli son objectif de terminer à la 4e place du plus grand événement handisport de la région. Elle a décroché au total 30 médailles d’or, 33 d’argent et 40 de bronze.La prochaine édition des Jeux para-asiatiques se déroulera en 2026 à Nagoya au Japon.