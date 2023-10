NLL : un bateau nord-coréen à la dérive rapatrié par Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un bateau nord-coréen qui a dérivé près de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, en mer de l'Est, a été reconduit cette nuit au Nord par les autorités nord-coréennes.Selon une source militaire du Sud, un aéronef de patrouille maritime sud-coréenne a repéré hier vers 14h16 dans les eaux séparant la péninsule et l'archipel japonais un navire de dix mètres de long, supposé de commerce, qui dérivait à 200 km à l'est du port de Jejin de la province de Gangwon et à 3 km au nord de la NLL. Les individus à bord ont déclaré qu'ils étaient à la dérive depuis dix jours et souhaitaient rentrer au Nord.La marine sud-coréenne leur a fourni de l'eau et de la nourriture, alors que l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a contacté le commandement des Nations unies en Corée (UNC) et les réseaux de communication internationaux réservés aux bateaux marchands, afin d’en informer indirectement son voisin. En effet, les canaux de communication intercoréens ne sont plus opérationnels depuis que le royaume ermite les a coupés le 4 avril dernier.Le JCS a révélé la situation à la presse vers 15h40, seulement trois heures après la détection du bateau, pour, selon la source militaire, prévenir tout malentendu pouvant entraîner un conflit armé ou une éventuelle punition à l'égard des nord-Coréens à la dérive, une fois retournés dans leur pays.