Trafic d’armes Pyongyang-Moscou : la Corée du Nord critique le Sud, les Etats-Unis et le Japon pour leur ingérence

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi samedi dernier au communiqué commun publié le 26 octobre dernier dans lequel la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon dénonçaient les transferts d'armes entre Pyongyang et Moscou.Choe Son-hui, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, a ainsi critiqué, lors d’un discours publié par la KCNA, l'Agence de presse officielle du royaume ermite, le communiqué tripartite, qui déformait, selon elle, les relations nord-coréano-russes. Avant d'ajouter qu'aucune nation n'a le droit de se mêler des sujets qui relèvent de la souveraineté ou des dossiers internes ainsi que diplomatiques d'une autre.La haute diplomate a donc fustigé les trois pays et mis l’accent sur la Corée du Sud qui a, d’après elle, un intérêt évident dans la tentative d'irrégulariser les liens Pyongyang-Moscou. Cependant, elle n’a pas pour autant essayer d’expliquer ces transactions illégales.Choe a par ailleurs indiqué que les relations nord-coréano-russes qui, en principe, ne ciblent pas Séoul, Washington et Tokyo, pourraient jouer un rôle important afin de maintenir la paix et la sécurité de la région, en cas d'actes déstabilisateurs persistants de ces trois partenaires.De son côté, la Russie a indiqué, via le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, que les articles sur les transactions d'armes en question étaient dénués de tout fondement.