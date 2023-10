Santé : la Corée du Sud constate une forte augmentation des dépenses en 10 ans

Photo : YONHAP News

Les dépenses totales des ménages en Corée du Sud ont augmenté d'environ 4 % ces dix dernières années. Toutefois, un secteur explose les compteurs : la santé publique. En effet, le chiffre a bondi de 50 % sur la même période. Une hausse record depuis le début des statistiques en la matière.D'après les tendances des dépenses des foyers, recensées par le Service des informations statistiques de Corée, les frais mensuels par ménage ont atteint l'an dernier 2,45 millions de wons, l’équivalent de 1 716 euros. Il s’agit d’une augmentation de 4,3 % par rapport à 2012 (1 644 euros). Or, ceux de santé se sont établis, pour leur part, à plus de 230 000 wons, ou environ 161 euros. Soit plus du double par rapport à il y a une décennie.Le domaine de la santé publique se divise en plusieurs catégories, comme celle des produits pharmaceutiques, des consultations et analyses, des soins dentaires, des hospitalisations et une appelée « autres ». Et cette dernière a affiché la plus grande croissance avec 146 %.L’augmentation des dépenses de santé ces dix dernières années est par ailleurs homogène qu’importe la classe sociale. A titre d’exemple, les personnes dont les revenus sont situés dans les 20 % les plus bas ont dépensé 55 % de plus par rapport à 2012, et celles dans les 20 % les plus hauts 52,4 %.