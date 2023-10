Dermatose nodulaire contagieuse : 61 cas confirmés aujourd’hui à 8h

Photo : YONHAP News

Le nombre de cas confirmés de dermatose nodulaire contagieuse s’est élevé à 61 aujourd’hui à 8h du matin. Pour y répondre, le gouvernement prévoit d'accélérer la vaccination.La Corée du Sud a compté un total de 22 villes ou communes touchées par cette maladie de peau animale. Des tests sont en cours dans quatre autres fermes bovines. Selon les autorités, les provinces de Gyeongsang, où le plus grand nombre de bovins sont élevés dans le pays, n’ont signalé aucun cas douteux.La vaccination s’accélère pour atteindre l'immunité collective. L'exécutif a distribué 2,43 millions de doses aux collectivités locales jusqu’à présent. Et 2,1 millions supplémentaires arriveront demain au pays du Matin clair, permettant l’immunisation de l’ensemble des bovins sur tout le territoire.La campagne de vaccination devrait être achevée le 10 novembre. Le gouvernement compte envoyer de la main d’œuvre dans les fermes de moins de 50 bêtes. Pour ce faire, il a établi un total de 931 équipes. D’après lui, une équipe peut vacciner 250 animaux par jour.Kwon Jae-han, chef du Bureau de la politique d'innovation agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation, a souligné que le vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse devait être injecté par voie sous-cutanée contrairement à celui contre la fièvre aphteuse. Pour aider les éleveurs, l'exécutif a distribué des matériels et des vidéos sur l’injection sous-cutanée. Il projette de mener une autre campagne de vaccination contre la maladie en question l’année prochaine.