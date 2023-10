Météo : lundi très doux, importante fluctuation des températures

Photo : YONHAP News

Le dernier lundi du mois d’octobre est très doux en Corée du Sud. La semaine démarre ainsi avec un temps lumineux et un grand écart entre les températures matinales et celles de l’après-midi.Le mercure a enregistré une hausse de plus de dix degrés sur quasiment tout le territoire. Aux alentours de 10°C à l’échelle nationale tôt ce matin, excepté le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, il a grimpé au-delà des 20°C en fin de matinée, offrant ainsi aux habitants une journée agréable.Cependant, les températures vont retomber dans la soirée. Météo-Corée alerte alors sur les risques de rhume plus élevés lors de ces changements climatiques brutaux.Par ailleurs, après quelques jours de pollution atmosphérique la semaine dernière, la concentration de particules fines au pays du Matin clair est retombée à un niveau « bon ».