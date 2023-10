Yoon Suk-yeol : la priorité est de répondre aux cris du peuple

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré, lors du conseil des ministres d'aujourd’hui, que rien n’était plus prioritaire que répondre aux difficultés rencontrées par le peuple.Rappelons que des hauts officiels de la présidence ont visité la semaine dernière 36 endroits différents dans tout le pays pour rencontrer les citoyens et écouter leurs revendications. En faisant référence à leurs déplacements, Yoon Suk-yeol a fait savoir que certains avaient mis en question les règles de l'Organisation internationale du travail (OIT), le montant fixé par la « loi Kim Young-ran » et l'application d'une loi sur la punition des accidents graves sur le lieu de travail d’entreprises de moins de 50 employés. Il a indiqué que ces visites sur place ne resteraient pas éphémères. Avant d’ajouter qu’il créerait un système permettant une communication directe avec la population.Par ailleurs, le chef de l’Etat a rappelé que plusieurs projets de loi liés à la vie du peuple attendaient d’être adoptés en session ordinaire du Parlement. Il a ainsi mis l’accent sur la nécessité urgente d’établir des textes protégeant les personnes défavorisées. Le président Yoon a aussi exhorté les élus à se dépêcher de réviser une loi sur l'aggravation de la peine en cas de crimes économiques.