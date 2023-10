1er anniversaire du drame d’Itaewon : les partis au pouvoir et de l'opposition rendent hommage aux victimes au Parlement

Photo : KBS News

Les cérémonies commémoratives se succèdent en Corée du Sud suite au triste premier anniversaire du drame d’Itaewon. Cet après-midi, un rassemblement en hommage aux victimes du 29 octobre 2022 doit se tenir à l’Assemblée nationale. Son président, Kim Jin-pyo, et les chefs parlementaires des partis au pouvoir et de l’opposition y ont assisté.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le Minjoo, la principale force de l’opposition, ont exprimé, d’une seule voix, leurs condoléances. Ils ont toutefois fait part de leur désaccord concernant les mesures post-tragédie et la loi spéciale relative au drame en question.Les familles des victimes de la catastrophe, qui ont participé hier à un culte commémoratif organisé sur la place de Séoul, se sont dirigées ce lundi en direction du Parlement. Elles souhaitent demander une nouvelle fois la promulgation d’une loi spéciale afin de tirer cette affaire au clair.Le PPP a souligné que la loi sur les catastrophes et la sécurité n’avait pas été appliquée de manière pertinente, ajoutant que la préparation des dispositifs doit être mise en avant plutôt que de créer des débats inutiles à ce sujet.Le Minjoo, de son côté, a appelé le mouvement au pouvoir à donner son consensus pour l’adoption de la loi spéciale pour élucider les causes de la tragédie et punir les responsables.La loi en question comporte la création d’un comité spécial indépendant chargé de faire la lumière sur ce dossier et une demande d'enquête particulière si nécessaire. Cependant, elle n'a toujours pas été entérinée par la Commission législative et judiciaire de l’Assemblée nationale.