Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier avec ses homologues israélien, émirati et jordanien, par téléphone, sur fond d’aggravation des affrontements entre Israël et le Hamas.Park Jin a discuté d’abord avec le ministre israélien, Eli Cohen. Il a condamné fermement les attaques du groupe islamiste, en souhaitant une libération rapide des otages israéliens.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a échangé ensuite avec ses homologues émirati et jordanien, Abdallah ben Zayed Al Nahyane et Ayman Al-Safadi. Il leur a souligné que la guerre ne devrait pas se répandre.Park a également demandé à ses interlocuteurs un intérêt actif et une coopération pour la sécurité des sud-Coréens résidant dans la région.