Vigilant Defense : début des exercices aériens conjoints Corée–USA

Photo : YONHAP News

Les forces aériennes sud-coréennes et américaines ont lancé aujourd’hui un exercice conjoint à grande échelle, et ce jusqu’au 3 novembre.L’armée de l’air sud-coréenne a annoncé vendredi dernier qu’elle allait mener le « Vigilant Defense » avec le commandement de la septième force aérienne des Etats-Unis.Cet entraînement conjoint annuel de grande envergure mené entre les deux alliés a pour but d’examiner les procédures d'opération en temps de guerre.Cette année, environ 130 engins sud-coréens et américains y participeront, notamment des F-35A et FA-18, du côté des USA. Ces derniers seront déployés dans la péninsule coréenne depuis le continent américain et les bases militaires situées au Japon.De plus, l'armée de l'air australienne participera à cette manœuvre pour la deuxième année de suite. Son avion de transport polyvalent KC-30A mènera notamment une formation de ravitaillement en vol.