Jeux de Hangzhou : le Comité sportif coréen organise un événement en l’honneur des athlètes

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne aux Jeux asiatiques de Hangzhou s’est retrouvée, hier, dans un grand hôtel à Séoul dans le cadre de « Thank You, Team Korea », un événement que le Comité sportif coréen a organisé en l’honneur des guerriers de Taegeuk qui ont terminé 3e au classement général.A cette occasion, l’archère Lim Si-hyeon et le nageur Kim Woo-min, qui ont été désignés par les journalistes comme MVP du grand rendez-vous sportif régional, ont chacun reçu une enveloppe de 30 millions de wons ou 22 000 euros. Lim et Kim ont tous deux été triples médaillés d’or dans la ville chinoise.Le président du comité, Lee Kee-heung, a déclaré que malgré des situations difficiles, les athlètes sud-coréens ont tout donné pour accomplir leur objectif et ainsi offert de l’espoir et de l’émotion à leurs compatriotes. Avant d’ajouter qu’il s’attendait à ce qu’ils brillent au-delà de l’Asie.