Pyongyang continue de fermer ses missions diplomatiques à l’étranger

Photo : YONHAP News

Après l’Ouganda, c’est au tour de l’Angola. Pyongyang vient de fermer son ambassade dans ce pays du sud-ouest de l’Afrique. C’est ce qu’a rapporté, lundi, la KCNA.D’après l’agence de presse du pays communiste, Jo Pyong-chol, ambassadeur de Corée du Nord à Louanda, a rencontré pour la dernière fois, le 27 octobre dernier, le président João Lourenço. A cette occasion, l’Angola aurait souhaité, malgré cette fermeture, de renforcer leur amitié. C’est en 1975 que les deux nations avaient établi des relations diplomatiques. Le royaume ermite avait rappelé, en 1998, ses diplomates avant de les dépêcher à nouveau sur place 15 ans plus tard.Ces dernières années, le régime de Kim Jong-un a été soupçonné d’avoir fourni des ravitaillements militaires à l’ancienne colonie portugaise, malgré les sanctions internationales. Il y avait aussi envoyé des travailleurs pour gagner des devises étrangères. De l’avis des experts, avec le renforcement de la communauté internationale des sanctions à son égard, le Nord a eu du mal à mener ses projets en Afrique et aurait ainsi refermé ces deux missions diplomatiques.Le 24 octobre dernier, en annonçant le départ des diplomates nord-coréens, le journal ougandais « The Independant » avait indiqué que Pyongyang était en train de réduire le nombre d’ambassades dans le continent afin de gérer plus efficacement ses missions à l’étranger.D’après Radio Free Asia et le Yomiuri Shimbun, en raison des difficultés financières, le consulat général à Hong Kong sera lui aussi fermé. Si c’est le cas, la Corée du Nord ne comptera qu’au total 50 missions diplomatiques dans le monde.A Séoul, un haut responsable du ministère de la Réunification a expliqué aujourd’hui auprès des journalistes que ces fermetures sont en effet dues au renforcement des sanctions internationales envers le régime de Kim Jong-un.