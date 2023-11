Alcool : les gros buveurs en baisse, les grosses buveuses en hausse

La Corée du Sud compte moins de gros buveurs mais plus de grosses buveuses. C’est ce que révèle une étude que l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a menée ces dix dernières années.En détails, le taux de consommation excessive d’alcool chez les messieurs s’est élevé à 23,6 % en 2021. A titre de comparaison, il était de 25,1 % en 2012. Par contre chez les dames, le taux qui était de 7,9 %, il y a 11 ans, est monté à 8,9 % en 2021.Ceux et celles qui consomment des boissons alcoolisées en grande quantité et ce plus de deux fois par semaine sont classés dans cette catégorie : sept verres de liqueur forte pour les hommes et cinq pour les femmes.