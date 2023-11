Projet de budget 2024 : Yoon Suk-yeol va prononcer un discours au Parlement

Le président de la République va prononcer aujourd'hui un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, il présentera les orientations budgétaires 2024 et s'exprimera probablement sur certains enjeux auxquels fait face actuellement le gouvernement.Yoon Suk-yeol avait précédemment indiqué que le projet budgétaire de l’année prochaine était axé sur le renforcement de la solidité des finances publiques. Il avait également souligné que les ressources seraient prioritairement allouées à l'amélioration du bien-être des classes les plus défavorisées, à la réalisation des fonctions essentielles de l'Etat, telles que la défense nationale et la gouvernance basée sur la loi, ainsi qu'au développement des leviers de croissance en vue de création d'emplois de qualité.Le bureau présidentiel a par ailleurs fait savoir que, lors de son déplacement à l’Hémicycle, son locataire rencontrerait des responsables du Parlement, ainsi que les représentants des partis au pouvoir et de l'opposition, comme le veut la coutume.Ainsi, le chef de l’Etat pourrait s'entretenir à cette occasion avec Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, la principale formation de l'opposition, et ce pour la première fois depuis son entrée en fonctions en mai 2022. Lors du discours présidentiel sur le projet budgétaire en octobre 2022, le parti de centre-gauche avait boycotté l'intervention de Yoon devant la tribune et l'entretien entre les deux rivaux lors de la denière présidentielle n'avait pas eu lieu.