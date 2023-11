La saison de ski va débuter le 24 novembre

Photo : YONHAP News

La saison de ski 2023-2024 va démarrer le 24 novembre prochain dans la province de Gangwon, située dans le nord-est de la Corée du Sud.En publiant, ce mardi, la date tant attendue par les amateurs de sport d’hiver sur son site Internet, le Phoenix Park de Pyeongchang a fait savoir qu’il va préparer un service à la fois différencié et spécial. Son plus grand rival, le Yongpyong Resort, a lui aussi annoncé aujourd’hui l’ouverture de ses pistes de ski le même jour. Tout en promettant d’accueillir les visiteurs dans des conditions optimales. Pour cela, 30 déneigeuses dernier-cri ont été introduites.Le début de la saison de ski, qui dépend largement des conditions météo, peut tout de même changer. Un responsable du secteur a déclaré que le souhait de toute station de ski est d’ouvrir le plus tôt ses portes et de les fermer le plus tard possible, tout en maintenant une qualité de neige excellente.