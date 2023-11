Triple hausse de la production, de la consommation et des investissements en septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré en septembre une croissance simultanée de ses trois principaux indicateurs économiques : la production industrielle, la consommation et les investissements. Cette triple hausse intervient pour la première fois depuis le mois de juin.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle, calculé sur une base 100 en 2020, a crû de 1,1 % par rapport à août pour atteindre 113,1. Par secteur d'activité, l'industrie minière, la fabrication, la construction et les services ont tous enregistré une embellie, respectivement de 1,8, de 1,9, de 2,5 et de 0,4 %.Quant aux investissements dans les biens d’équipement, ils ont augmenté de 8,7 % en un mois, portés notamment par la hausse de ceux dans la machinerie et dans les moyens de transport.En ce qui concerne l'indice des ventes au détail, corrigé des variations saisonnières et également calculé en base 100 en 2020, il s’est établi en septembre à 102,9, soit une progression de 0,2 % en un mois. Il s'est accru de 2,3 % pour les biens non durables tels que les boissons et les aliments. Il a pourtant accusé une diminution pour les biens durables (-2,3 %) et pour ceux semi-durables (-2,8 %).Enfin, l’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle a reculé pour le quatrième mois consécutif pour s’établir à 99,3, en baisse de 0,1 point par rapport à août. Par contre, celui prévoyant la situation économique à venir s’est élevé à 99,4, en hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent.