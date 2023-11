Dermatose nodulaire contagieuse : premier cas confirmé dans le Gyeongsang du Sud

Photo : YONHAP News

La province de Gyeongsang du Sud a signalé hier son premier cas de dermatose nodulaire contagieuse. Un bœuf élevé dans une ferme située dans la ville de Changwon a été diagnostiqué comme étant atteint de cette maladie de peau animale. Les autorités provinciales ont annoncé qu'elles procéderaient à un abattage d'urgence de 29 bovins de la ferme en question. Elles ont en outre interdit les déplacements du bétail dans un rayon de 10 km autour du foyer.Le nombre de fermes touchées par cette maladie contagieuse s'élève désormais à 67. Au total, 25 villes ou communes sont concernées. Parmi les neuf provinces de la Corée du Sud, seules celles de Gyeongsang du Nord et de Jeju sont pour l'heure épargnées.Les autorités sanitaires estiment que le virus serait probablement arrivé le mois dernier dans le pays et serait en train de se manifester de manière simultanée sur tout le territoire après une période d'incubation, plutôt que d’avoir été transmis horizontalement entre les fermes.De plus, elles poursuivent l'installation des stations de désinfection des véhicules pour animaux et la fermeture de marchés aux bestiaux dans les zones touchées. Elles ont également demandé aux exploitations bovines de coopérer pour la vaccination.