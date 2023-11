Trafic d’armes Pyongyang-Moscou : un nouveau navire détecté au port de Rajin

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continuerait de livrer ses armes à la Russie via le port de Rajin, selon la Voix de l'Amérique (VOA). La radio américaine basée à Washington a rapporté aujourd'hui que les nouvelles images satellite prises le 27 octobre par la société privée Planet Labs montraient la présence d'un nouveau navire de 105 mètres de long amarré au port nord-coréen en question. Elle a souligné que les mouvements de bateaux avaient déjà été détectés dans ce lieu les 19 et 23 octobre derniers, soit à un intervalle de quatre jours.Pour rappel, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, avait avancé le 13 octobre, photos à l'appui, l'hypothèse selon laquelle Pyongyang aurait envoyé un millier de conteneurs renfermant des munitions et du matériel militaire vers Moscou via ce port entre le 7 septembre et le 1er octobre.A en croire le haut responsable américain, le royaume ermite aurait commencé à livrer des armes au Kremlin avant même le sommet bilatéral entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, tenu le 13 septembre. Une accusation que nient les deux pays concernés.La VOA a en outre annoncé qu'un navire d'une longueur de 135 mètres avait également été repéré à Rajin. Avant d'ajouter que, depuis le 26 août, le nombre d’embarcations ayant utilisé ce port avait continué d'augmenter pour un total de 14 à ce jour, avec un bond soudain en octobre.