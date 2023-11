Samsung Electronics : le résultat d’exploitation dégringole de 77,6 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a vu son bénéfice d’exploitation s’établir à 2 433,6 milliards de wons, soit 1,7 milliard d’euros au troisième trimestre. Il s’agit d’une chute de 77,6 % en glissement annuel. Le chiffre a pourtant franchi le seuil des mille milliards de wons pour la première fois cette année avec la réduction du déficit dans le secteur des puces mémoires, ainsi que la performance dans ceux des mobiles et des dispositifs d’affichage qui a dépassé les prévisions.Quant aux ventes, elles ont baissé de 12,2 % pour atteindre 67 404,7 milliards de wons, à savoir 47,1 milliards d’euros. Le bénéfice net était de plus de 5 800 milliards de wons ou 4 milliards d’euros, en baisse de 37,7 %.Par catégorie, le domaine « device solutions », qui comprend notamment les semi-conducteurs, a présenté un déficit de 3 750 milliards de wons, l’équivalent de 2,6 milliards d’euros. Les pertes se sont tout de même réduites par rapport au trimestre précédent, grâce à l’augmentation du volume d’offre et à la hausse des prix de vente moyens des DRAM, mémoire vive dynamique.Les puces mémoires ont également affiché un plus faible déficit, notamment grâce à l’élargissement des ventes des produits à forte valeur ajoutée et à l’accroissement des prix de certaines marchandises.