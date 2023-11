Projet de budget 2024 : Yoon Suk-yeol présente les grandes lignes devant le Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé ce matin un discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Pour sa troisième intervention devant le Parlement depuis son arrivé au pouvoir, Yoon Suk-yeol a présenté les axes principaux de la politique de son gouvernement avant d'expliquer les grandes lignes du projet de budget pour 2024.Le chef de l'Etat a d'abord affirmé que l'exécutif avait donné sa priorité à l'amélioration de la vie quotidienne des sud-Coréens, soulignant les efforts de ce dernier visant à contenir l’inflation et à réduire le coût de la vie de base. Il a également rappelé la nécessité des trois réformes menées par son administration, à savoir celles des retraites, du travail et de l’éducation.Sur le plan international, le numéro un a évoqué la question du renforcement de la coopération entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon qui, selon lui, est bénéfique non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi économique. Il a également affirmé que Séoul poursuivrait également sa collaboration avec Pékin.Ensuite, exposant les orientations du projet de budget pour l’année prochaine, le président Yoon a réaffirmé que la réduction du déficit budgétaire et le renforcement de la solidité des finances publiques étaient au cœur du texte. Selon lui, cette action est importante aussi bien pour maintenir la crédibilité du pays que pour ne pas léguer un fardeau trop lourd aux générations futures. Il a rappelé que son gouvernement avait procédé à une restructuration des dépenses, permettant ainsi de dégager une somme de 23 000 milliards de wons, soit à peu près 16 milliards d'euros.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a souligné que les ressources seraient prioritairement allouées à la protection des personnes vulnérables, au renforcement des fonctions essentielles de l'Etat, telles que la défense nationale, ainsi qu'au développement des leviers de croissance future.Concernant la réduction des dépenses publiques dans la R&D, qui avait suscité l'inquiétude de l'opposition, il a expliqué que cela résultait d'un recentrage du budget sur les programmes de l’intelligence artificielle (IA) et de la biotechnologie.Avant de clore son discours, Yoon Suk-yeol a appelé à un soutien bipartisan pour permettre à la nation de répondre aux défis sécuritaires et économiques auxquels elle est confrontée.