Kimchi : les exportations devraient atteindre un pic cette année

Photo : YONHAP News

Le kimchi est de plus en plus prisé à l'étranger. Ses exportations pourraient atteindre un niveau sans précédent en 2023. Selon les Service des douanes, le montant de ses ventes hors des frontières lors des neufs premiers mois de l’année s’est élevé à 118,8 millions de dollars, soit une hausse de 10,6 % sur un an. Le volume d’exportations a grimpé de 8,1 % avec 33 828 tonnes.La somme des ventes a connu une forte augmentation en 2020 en profitant de l’apparition du COVID-19 car il était considéré comme un booster du système immunitaire. Elle a enregistré un record en 2021, mais une fois que l’épidémie s’est calmée, elle a reculé de 11,9 % l’an dernier.Pourtant, ce mets traditionnel du pays du Matin clair composé de légumes lacto-fermentés regagne en popularité en tant que plat végan bon pour la santé, mais également grâce aussi au succès de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Les étrangers se sentent en effet de plus en plus familiers avec ce petit plat épicé. Entre janvier et septembre derniers, le montant d’exportations à destination des Etats-Unis a bondi de 41,2 % en glissement annuel pour s’établir à 30,6 millions de dollars. Alors que dans ce pays, le kimchi se vendait auparavant principalement dans les épiceries coréennes, les consommateurs peuvent désormais le trouver dans les rayons des grandes surfaces locales comme Walmart ou Costco.Et de plus en plus de villes étrangères célèbrent la Journée du kimchi qui tombe le 22 novembre. Dans le pays de l’Oncle Sam, plusieurs Etats de Californie, de Virginie, de New York et de Washington l’ont instituée. Ce n’est pas tout. Au Royaume-Uni, le borough royal de Kingston upon Thames leur a emboîté le pas.