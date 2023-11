Météo : temps ensoleillé pour la dernière journée d’octobre

Photo : YONHAP News

Le mois d’octobre va clôturer avec temps clair et doux.La journée a toutefois démarré difficilement. Un épais brouillard s’est formé, tôt ce matin, principalement sur la côte ouest et dans les terres. La visibilité était alors drastiquement réduite. Après s’être dissipé, il a laissé la place à un ciel automnal, assez éclairé, mais quelque peu couvert parfois dans certaines régions du nord notamment à Séoul. Le reste du pays devrait profiter d’un beau soleil ce mardi.Concernant les températures, elles sont stables depuis plusieurs jours. Aux alentours de 10°C le matin, avec toujours des pics entre 13 et 15°C dans le nord-est, le sud et l’île méridionale de Jeju. Cet après-midi, le mercure devrait afficher notamment 21°C à Séoul, 22°C à Daejeon, 23°C à Daegu, Busan et Jeju et 24°C, la maximale, à Gangneung.A noter par ailleurs, que les particules fines ont refait leur apparition aujourd’hui. Le nord-ouest, et notamment toute la province de Gyeonggi, a affiché un niveau « mauvais ».