Yoon Suk-yeol et Lee Jae-myung s’entretiennent pour la première fois en plus d’un an

Photo : YONHAP News

Avant de donner son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, Yoon Suk-yeol a rencontré les chefs des partis. Le président de la République a appelé à la coopération des députés pour le projet budgétaire 2024, en soulignant que la vie des citoyens est difficile.A cette occasion, Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, lui a demandé, pour sa part, d’élaborer des mesures en écoutant la voix des personnes sur le terrain. C’est la première fois que les deux hommes se sont retrouvés depuis l’investiture de Yoon, en mai 2022. Lee, rappelons-le, était son plus grand rival lors de la dernières présidentielle.Quant à Lee Jeong-mi, la numéro un du Parti de la justice, une petite formation progressiste, elle a incité le chef de l’Etat à présenter ses excuses aux familles des victimes du drame d’Itaewon et à respecter le pouvoir de l’Hémicycle.A l’arrivée de Yoon, le Minjoo a organisé une manifestation surprise dans l’escalier situé devant l’entrée de la salle de réunion de l’Assemblée nationale. Ses élus ont brandi des pancartes sur lesquelles était marquée notamment : « la priorité est la vie du peuple ». L’endroit a été choisi car les deux camps s’étaient mis d’accord pour ne pas manifester à l’intérieur de la salle de réunion.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a critiqué le fait qu’il était déplorable de susciter un conflit politique concernant l’examen du projet de budget, expliquant que celui-ci est sain et en faveur de la classe moyenne. Il a souhaité que le discours présidentiel crée une occasion de communication et de coordination pour les citoyens. En revanche, le Minjoo a affirmé que l’allocution manquait d’orientation et de vision, et que le plan de rogner sur le budget de la recherche et le développement déracinait l’avenir du pays.