Exportations de boissons : hausse de 6,3 %

Les contenus « made in Korea » comme les dramas ou les films suscitent la curiosité des étrangers non seulement sur les plats traditionnels coréens mais aussi sur les boissons du pays du Matin clair. Les chiffres sont parlants.Le Service des douanes a annoncé hier que le montant des exportations des breuvages sud-coréens - à l’exception de l’eau minérale et de l’alcool - lors des neuf premiers mois de l’année s’élevait à 529 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 6,3 % par rapport à la même période de l’an dernier.Le seuil des 500 millions de dollars a été franchi un mois plus tôt qu’en 2022. A ce rythme, les 630 millions de dollars, le record de ventes de boissons à l’étranger établi l’année dernière, sera facilement battu.Alors, quels sont les pays les plus friands des liquides en provenance de la Corée du Sud ? Vient en tête la Chine. Elle est suivie des Etats-Unis et du Vietnam.Par ailleurs, entre janvier et septembre, l’importation des boissons a elle aussi progressé, de 5,2 %.