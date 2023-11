Armes utilisées par le Hamas : Pyongyang dément l'information

Photo : YONHAP News

A New York, un haut diplomate nord-coréen a nié hier l'information selon laquelle le Hamas, en guerre avec Israël, utiliserait des armes fabriquées dans son pays.Lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations unies, consacrée au conflit israélo-palestinien, l'ambassadeur nord-coréen a affirmé que des médias appartenant au gouvernement américain diffusaient des « rumeurs mensongères et infondées ». Dans la foulée, Kim Song a accusé Washington de chercher à rejeter la responsabilité de la guerre au Moyen-Orient sur un pays tiers.Les propos du représentant nord-coréen à l’Onu semblent faire référence au récent reportage de la Voix de l'Amérique (VOA). La radio financée par le gouvernement américain a en effet révélé le 17 octobre dernier une interview avec l'ambassadeur israélien en Corée du Sud. Au cours de cet entretien, Akiva Tor a évoqué la possible utilisation par le mouvement islamiste des armes fabriquées au nord du 38e parallèle.Kim a critiqué également l’appui des Etats-Unis à Israël, avant d'affirmer que sa nation soutenait les Palestiniens de manière inébranlable.