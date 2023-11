Guerre Israël-Hamas : le ministère sud-coréen des Affaires étrangères soutient l'esprit de la résolution sur le cessez-le-feu

Photo : YONHAP News

Face aux critiques concernant l'abstention de la Corée du Sud lors du vote aux Nations unies sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué sa position sur la question et exprimé son soutien à l'esprit de la résolution onusienne.Un de ses responsables du ministère a fait savoir hier aux journalistes que le gouvernement s'était abstenu de voter à l'Onu sur la résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire, car le texte ne condamnait pas le terrorisme du mouvement islamiste palestinien, ni réclamait la libération des otages. Il a ensuite déclaré que Séoul soutenait toutefois l'esprit de la résolution initiée par la Jordanie et qu'il était profondément inquiet de l'aggravation du conflit et des pertes civiles. Avant d'ajouter qu'il se joindrait aux efforts concernant le soutien humanitaire.Pour rappel, le 27 octobre dernier, l'Assemblée générale de l'Onu a organisé une session spéciale d'urgence et a adopté une résolution sur Gaza appelant à une trêve humanitaire immédiate. Le texte a reçu 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions, dont celle de la Corée du Sud.La section sud-coréenne d'Amnesty International a critiqué la décision du gouvernement de Séoul qui, selon elle, montre l'intention de ce dernier de passer sous silence une crise humanitaire catastrophique.