Exposition universelle 2030 : Han sollicite le soutien du Togo pour la candidature de Busan

Dans le cadre de sa tournée en Afrique et en Europe du Nord, le Premier ministre sud-coréen a rencontré mardi son homologue togolaise à Lomé. Il en a profité pour solliciter le soutien du Togo à la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030.Han Duck-soo a demandé à Victoire Tomégah Dogbé d’apporter un intérêt particulier à la candidature du pays du Matin clair, ainsi qu’au sommet Corée-Afrique 2024. Avant de faire part de la volonté de Séoul de rendre les relations entre la Corée du Sud et le continent africain plus étroites sous sa vision d’« un Etat pivot mondial ».Le chef du gouvernement sud-coréen a indiqué que le pays africain constituait l’un des grands partenaires économiques de la Corée du Sud dans la région. Il a aussi mis l’accent sur une importante croissance de la coopération entre les deux nations, alors que le Togo dispose des principales ressources minérales stratégiques, telles que l’acide phosphorique et le chrome.Tomégah Dogbé a, pour sa part, expliqué sa vision de faire de son pays un hub logistique de l’Afrique de l’Ouest autour du port de Lomé. Elle a ensuite affirmé que l’implantation des entreprises sud-coréennes sera soutenue.Han a déjà visité le Malawi. Il poursuivra sa tournée débutée le week-end dernier en se rendant au Cameroun, en Norvège puis en Finlande.