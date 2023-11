Les exportations sud-coréennes rebondissent, une première en 13 mois

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont renoué avec la croissance en octobre. C’est une première depuis 13 mois. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, le montant des exportations sud-coréennes a atteint le mois dernier 55,09 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1 % en glissement annuel. Jusqu'en septembre, le chiffre avait continué de baisser et ce durant douze mois d'affilée.Quant aux importations, elles ont chuté de 9,7 % sur un an pour s'établir à 53,46 milliards de dollars. Ainsi, l'excédent commercial s'est élevé à 1,64 milliard de dollars.Selon les types de produits, les exportations d’automobiles ont augmenté de 19,8 % en octobre par rapport à la même période de l’an dernier, enregistrant une hausse pour le 16e mois d'affilée. Les ventes à l'étranger de machines générales et celles de produits électroménagers se sont accrues respectivement de 10,4 et de 5,8 % sur un an. Les expéditions de semi-conducteurs ont, quant à elles, diminué de 3,1 % en douze mois. Il s'agit toutefois de la plus faible baisse depuis août 2022.Par destination, les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Sud, ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars pour le troisième mois consécutif en s'établissant à 11 milliards de dollars. Celles vers les Etats-Unis ont atteint 10,1 milliards de dollars. Il s’agit d’un record pour un mois d'octobre.