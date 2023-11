ABU : les contenus de qualité constituent le moteur de la croissance des médias

Photo : YONHAP News

L’assemblée générale de l’ABU, l’Union de la radio-télévision de l’Asie-Pacifique, clôture aujourd’hui à Séoul. Les participants venus de 65 pays différents ont discuté notamment de la survie des médias.Le sujet de la 60e édition de la réunion est la « durabilité ». En plus des stratégies de survie des médias sur fond de changement radical dans le domaine, leur mise en place respectueuse de l’environnement a fait l’objet de débats.Kim Deok-jae, le président par intérim de la KBS, a déclaré que le thème cette année « What’s Next » constitue une question fondamentale pour trouver une solution de durabilité. Les participants se sont accordés à dire que la réponse réside tout de même dans un contenu de qualité. Yan Chengsheng, le président par intérim de l’ABU, a souligné, lui aussi, qu’il faudrait chacun faire de son mieux pour renforcer la qualité des informations.Des représentants d'environ 250 chaînes et institutions liées à l’audiovisuel ont visité également des studios de réalité étendue (XR) de la KBS, l’organisateur de l’événement. Kim Wan-soo, le chef de l’organisation de l’assemblée générale dans la capitale sud-coréenne, a expliqué que l’intelligence artificielle (IA) permettait d’améliorer d’anciennes vidéos.La maison-mère de KBS WORLD a préparé ce rassemblement, une première en 11 ans, de manière écologique. Tous les produits utilisés lors de l’événement ont été réalisés, par exemple, à partir de papier recyclé.La radio-télévision publique sud-coréenne a proposé par ailleurs des programmes présentant les technologies « made in Korea », notamment les autobus à hydrogène. A cela s’est ajouté un festival avec des chanteurs issus de 11 pays, dont le Japon, la Turquie et la Malaisie.Avant la clôture de l'événement, des experts d’entreprises sud-coréennes, tels que SK Telecom, Hyundai Motor et LG, feront des exposés sur les nouvelles technologies audiovisuelles, conçues avec l’IA et la robotique.