Un mémorial en l’honneur de Hong Beom-do inauguré au Kazakhstan

Photo : YONHAP News

Un parc commémoratif en l'honneur du militant indépendantiste Hong Beom-do a été érigé à Kyzylorda au Kazakhstan. Il a été aménagé sur l'emplacement de l'ancienne sépulture du combattant qui a lutté contre la colonisation japonaise durant la première moitié du XXe siècle.Le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants a annoncé aujourd'hui qu'une cérémonie d'inauguration serait organisée ce vendredi sur place en présence d'une soixantaine de personnes dont son vice-ministre Yoon Jong-jin, le député du Minjoo Woo Won-shik, qui est également le président de l'Association pour la commémoration de Hong Beom-do, ainsi que des descendants des Coréens déportés dans les ex-pays soviétiques sous Staline.En août 2021, la dépouille de Hong, qui reposait dans l'ancienne capitale du Kazakhstan, a été rapatriée en Corée du Sud pour être inhumée au cimetière national de Daejeon, réservé aux morts pour la patrie. Le gouvernement de l'époque, celui de Moon Jae-in, s'était alors engagé à construire un mémorial sur le site de l'ancien tombeau du militant antijaponais.Le parc s'étend sur une superficie de 1 067 m2 et est composé d'un lieu de recueillement, d'une salle d'exposition, ainsi que d'un espace de repos. Les travaux ont commencé en juin 2022, peu après l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol. Le coût du chantier, qui s'élève à un peu moins de 500 000 euros a entièrement été financé par l'Etat.Né en 1868 à Pyongyang, Hong s’est installé en 1910 en Mandchourie pour intégrer la résistance suite à l’annexion de la Corée par le Japon. En 1919, il a commencé à y diriger l’armée indépendantiste. Dix ans plus tard, il a remporté la bataille de Bongodong. Déporté en 1937 au Kazakhstan par l'URSS, il est décédé six ans plus tard à l'âge de 76 ans. Le gouvernement sud-coréen a récompensé sa contribution à l'indépendance du pays en lui décernant à titre posthume la Médaille du Président en 1962 et celle de la République de Corée en 2021.